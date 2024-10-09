Bozdoğan Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelindeki zincir marketlerde kapsamlı bir denetim gerçekleştirdi. Halk sağlığını korumak ve vatandaşların güvenli bir şekilde alışveriş yapmalarını sağlamak amacıyla yapılan denetimlerde, ürünlerin son kullanma tarihleri, fiyatlar ve hijyen koşulları detaylı bir şekilde incelendi.

Ekipler, market raflarındaki ürünlerin son kullanma tarihlerini kontrol ederken, ürün fiyatlarının reyon etiketi ile kasada uyumlu olup olmadığını da denetledi. Ayrıca, hijyen standartlarına büyük önem veren zabıta ekipleri, depolama ve satış alanlarının temizlik kurallarına uygunluğunu gözden geçirdi.

Bozdoğan Belediye Başkanı Mustafa Galip Özel, denetimlerin düzenli olarak devam edeceğini ve kurallara uymayan işletmelere gerekli yaptırımların uygulanacağını belirtti.