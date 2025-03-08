Aydın’ın Bozdoğan ilçesinde çiftçiler kuraklıkla mücadele ediyor. Havaların ısınması ve yağışların yetersiz kalması nedeniyle, tarlalar susuz kaldı. Mahsullerini kurutmamak için büyük çaba harcayan üreticiler, kendi imkanlarıyla sondajlardan traktörle su çekerek tarlalarına sulamaya çalışıyor.

Bozdoğanlı üretici Hilmi Kahvecioğlu, kuraklık nedeniyle zor günler geçirdiklerini belirterek, "Tarladaki mahsulümüz kurumasın diye sondajları devreye aldık. Traktörle sondajlardan çıkardığımız su ile sulamaya çalışıyoruz. Ancak mazot fiyatları çok yüksek, sulama maliyetleri belimizi büküyor. Bu şekilde ne kadar dayanabiliriz bilmiyoruz" dedi.

Çiftçiler, yetkililerden acil destek beklediklerini belirterek, tarımsal sulama için ek önlemler alınmazsa, Bozdoğan’da ekili tarım alanlarının kuruma riskiyle karşı karşıya kalacağı söyledi. Ayrıca üreticiler, "Kuraklığa karşı yalnız bırakılırsak, sadece biz değil, Bozdoğan tarımı da kaybeder" diyerek çağrıda bulundu.