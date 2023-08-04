Aydın’ın Bozdoğan ilçesinde çıkan yangında iki ahşap ev tamamen yanarken, ölen yada yaralananın olmaması teselli kaynağı oldu.

Yangın, Yaka Mahallesi’ndeki bir evde öğle saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Z.T.’ye ait ahşap evde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın kısa sürede tüm evi sararken, alevler G.A.’nın evine de sıçradı. Yangını fak edenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye, sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri yoğun uğraşlar sonucu yangını söndürdü. Yangında ölen yada yaralananın olmaması teselli kaynağı olurken, tamamen yanan 2 ev kullanılamaz hale geldi.

Yangınla ilgili soruşturma devam ediyor.