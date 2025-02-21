Bozdoğan’da geleneksel hale gelen deve güreşleri için geri sayım başladı. Bu yıl 20’ncisi düzenlenecek olan güreşler, Pazar günü büyük bir coşkuyla gerçekleşecek.

Güreş alanında hazırlıklar tamamlanırken, izleyicilerin alana getirdiği römorklarla tribünler şimdiden dolmaya başladı. Yörük kültürünün önemli bir parçası olan deve güreşleri, her yıl olduğu gibi bu yıl da büyük bir ilgiyle bekleniyor.

Bozdoğan Belediye Başkanı Mustafa Galip Özel, tüm vatandaşları bu eşsiz kültürel etkinliği izlemeye davet ederek, "Bozdoğan’ımızın geleneklerini yaşatmaya devam ediyoruz. Tüm güreş severleri pazar günü bu büyük heyecana ortak olmaya bekliyoruz" dedi.

Devecilik geleneğinin yaşatıldığı ve büyük bir dayanışma içinde gerçekleşen Bozdoğan Deve Güreşleri, hem bölge halkını hem de çevre il ve ilçelerden gelen misafirleri bir araya getirecek. Pazar günü heyecan dolu anlara sahne olacak etkinlikte, güçlü develer kıran kırana mücadele edecek.