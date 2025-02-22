Bozdoğan’da bu yıl 20.’si gerçekleştirelecek olan Geleneksel Deve Güreşi Festivali kortej yürüyüşü ile başladı. Koretj yürüüşüne yörükler yöresel kıyafetleri ile katılırken, yarın areneda güreşecek olan pehlivan develer de sokaklarda dolaştırıldı. Çatım listesi tamamlanan develerle yapılan kortej yürüyüşü lçede adeta şölen havası estirdi.

Belediye Başkanı Mustafa Galip Özel’in öncülüğünde düzenlenen kortej yürüyüşüne, meclis üyeleri, muhtarlar, STK Başkanları ve çok sayıda vatandaş katıldı. Aydın Büyükşehir Belediyesi bando takımının ritimleri eşliğinde Bozdoğan sokaklarında ilerleyen kortej, güreş develerinin heybetli görüntüsü ve efelerin muhteşem gösterileriyle görsel bir şölene dönüştü. Efelerin zeybek oyunu büyük beğeni toplarken Bandonun ritimleri yankılanan Bozdoğan sokakları, vatandaşların alkışları ve coşkusuyla şenlendi.

Deve güreşi Festivalinin ruhunu hissettiren bu görkemli yürüyüş, Bozdoğanlıların büyük ilgisini topladı. Bozdoğan Belediye Başkanı Galip Özel, gelenekleri yaşatmaya ve kültürel mirası gelecek nesillere aktarmaya devam edeceklerini belirterek, tüm halkı 23 Şubat Pazar günü düzenlenecek deve güreşi festivaline davet etti.