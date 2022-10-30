Aydın’ın Bozdoğan ilçesinde Cumhuriyet Bayramı kutlamaları gece gerçekleştirilen fener alayı yürüyüşü ile son buldu.

Aydın’ın Bozdoğan ilçesinde Cumhuriyet Bayramı kutlamaları gece gerçekleştirilen fener alayı yürüyüşü ile son buldu.

Bozdoğan’daki Cumhuriyetin Kuruluşunun 99. yıldönümü kutlamaları 28 Ekim günü İlçe Kaymakamı Mehmet Alperen Başkapan ve Belediye Başkan Vekili Serkan Sarıoğlu, Cumhuriyet Savcısı Erdi Balcı ve ilçe protokolü ile birlikte Atatürk büstüne çelenk sunma töreni ile başladı. 29 Ekim’de ise sabah erken saatlerde Kaymakam Mehmet Alperen Başkapan, kaymakamlık makamında tebrikleri kabul etti. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları ise ilçe stadında devam etti. İlçedeki okullar tarafından hazırlanan kutlamalar çerçevesinde ilk olarak Cumhuriyet konulu yarışmaların ödülleri protokol üyeleri tarafından verildi.

“Cumhuriyet, dünyaya meydan okuyan bir avuç gözü kara Türk’ün zaferinin tacıdır”

Ödül töreninin ardından günün anlam ve önemini anlatan bir konuşma yapan Kaymakam Mehmet Alperen Başkapan; "99. yılını kutladığımız Cumhuriyetimiz, Türk tarihinin aktığı mecra, İstiklal harbinin öz çocuğudur. Tarih boyunca medeniyet ufuklarını parıldatan Türklük güneşinin yeniden doğması, destandaki demir dağı eriten ateşin sönmemek üzere yeniden yanmasıdır. 3 kıtaya yayılmış muzaffer ecdadımızın hatırasını Anadolu yaylasında diriltmek üzere bir şahlanış, bizi yok etmek isteyen tarihin gırtlağından tutup yere vurduğumuz, küllerimizden doğduğumuz bir diriliştir. Cumhuriyet, dünyaya meydan okuyan bir avuç gözü kara Türk’ün zaferinin tacıdır. Cumhuriyet, kimsesizlerin kimsesidir. 100. yılına yaklaşırken, ticaret-ulaşım-askeri güç-teknoloji her alanda bir atılımı temsil eden Türkiye Cumhuriyetini ilelebet yaşatmak ve yükseltmek ülkümüze iman tazelerken başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere silah arkadaşlarını, aziz şehitlerimizi ve gazilerimizi rahmet ve saygıyla anıyorum” dedi.

İlçe stadında düzenlenen gösterilerin ve kutlama etkinliklerinin ardından 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı coşkusu ise gece gerçekleştirilen Cumhuriyet Bayramı Fener Alayı Yürüyüşü ile son buldu.