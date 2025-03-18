Aydın genelinde olduğu gibi Bozdoğan ilçesinde de 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü, düzenlenen törenle kutlandı.

18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi’nin 110. yıl dönümü dolayısıyla Bozdoğan’da anma programı gerçekleştirildi. Program, Hükümet Konağı bahçesinde bulunan Atatürk Anıtı’na çelenk sunulmasıyla başladı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından günün anlam ve önemini belirten konuşmalar yapıldı. Daha sonra Hükümet Konağı bahçesindeki Çanakkale Şehitleri Anıtı’na karanfiller bırakıldı. Anma programına Bozdoğan Kaymakamı Yunus Emre Polat, Bozdoğan Belediye Başkanı Mustafa Galip Özel, Cumhuriyet Savcısı Hüsamettin Görünmez, daire ve kurum amirleri, siyasi parti temsilcileri, şehit yakınları ve gaziler katıldı.

Anma etkinlikleri kapsamında Bahattin-Gülten Çırpanlı Anadolu İmam Hatip Lisesi tarafından Bozdoğan Belediye Düğün Salonu’nda da bir program düzenlendi. Protokol üyeleri, öğretmenler, öğrenciler ve gazi yakınlarının katıldığı etkinlikte, çeşitli gösteriler sunuldu, video gösterimleri yapıldı ve günün anlam ve önemine dair konuşmalar gerçekleştirildi. Programın sonunda Bozdoğan’daki şehit mezarları ziyaret edilerek dualar okundu. İlçe Müftüsü Hamza Yıldırım tarafından şehitler için dua edilerek, aziz hatıraları yad edildi.