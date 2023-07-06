Aydın’ın Bozdoğan ilçesinde motosiklet hırsız çaldığı motosiklet ile birlikte Nazilli’de yakalandı.

Olay, Bozdoğan ilçesi Kavaklı Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre bir vatandaşa ait motosiklet kimliği belirsiz şahıs ya da şahıslarca çalındı. İhbar üzerine bölgeye jandarma ekipleri sevk edildi. İlçe Jandarma Komutanlığınca yapılan detaylı çalışma sonucu hırsızlık olayı ile ilgili M.E.H. isimli şüpheli şahıs tespit edildi. İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince şüpheli şahıs çalıntı motosiklet ile birlikte Nazilli ilçesinde yakalandı. Motosiklet sahibine teslim edilirken, şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.