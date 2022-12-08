Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan, dün meydana gelen olayda yaralanarak hastaneye kaldırılan 5 polis memurunu ziyaret ederek sağlık durumları hakkında bilgi aldı, geçmiş olsun dileklerini iletti.

Bozdoğan, dün Yenimahalle’de meydana gelen olayda, pompalı tüfekle yaralanan polis memurlarını yalnız bırakmadı. Olayın yaşandığı andan hemen sonra polis memurlarını Tarsus Devlet Hastanesi’nde ziyaret eden Bozdoğan, geçmiş olsun dileklerini iletti, polis memurlarının sağlık durumları hakkında bilgi aldı. Bozdoğan, "Yenimahalle’de meydana gelen ve hepimizi derinden sarsan elim olayda polis memurlarını ziyaret etmek üzere Tarsus Devlet Hastanesi’ne geldik. Polislerimizin durumları hakkında bilgi alarak geçmiş olsun dileklerimizi ilettik. Polis memurlarımızın bir an önce sağlığına kavuşmasını temenni ediyorum" dedi.