Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan, Akdeniz Belediyesine ait iki adet günübirlik belediye ve turizm hizmet alanının Tarsus Belediyesine 15 yıl süreyle tahsis edilmesi konusuna değinerek, "Tarsus halkının hak ettiklerini alması tek amacımız. Halkımızın plaja kavuşması için tüm çalışmalarımız sürüyor. Yaz döneminde plaj, vatandaşlarımızın hizmetine sunulacak" dedi.

Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan, Akdeniz Belediyesine ait iki adet günübirlik belediye ve turizm hizmet alanının Tarsus Belediyesine 15 yıl süreyle tahsis edilmesi konusuna değinerek, "Tarsus halkının hak ettiklerini alması tek amacımız. Halkımızın plaja kavuşması için tüm çalışmalarımız sürüyor. Yaz döneminde plaj, vatandaşlarımızın hizmetine sunulacak" dedi.

Tarsus Belediyesi Ocak Ayı Olağan Meclis Toplantısı, Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantıda denetim komisyonu üye seçimi yapıldı. Müdürlüklerden ve komisyondan gelen evraklar oylandı. Tarsus halkının hak ettiklerine kavuşması için Tarsus Plajında çalışmaların sürdüğünü belirten Başkan Bozdoğan, “Akdeniz Belediyesi ocak ayı meclis toplantısına katıldım ve ardından ortaya dedikodular çıkardılar. Buradaki gerçek şu; mecliste defalarca haykırdığım Tarsus’un haklarını almak. Belediyemizin mülkiye sınırları içinde yer alan ve imar planı doğrultusunda terk edilen bu taşınmazların terk edilme amacı doğrultusunda gerekli düzenlemeleri yaparak kamu hizmetine sunulması için çalışmalar başlattık. Ayrıca bu taşınmazların yanında yer alan ve kamunun ortak kullanımında olan sahil şeridinde, temizlik ve çevre düzenlemesi yapılması ve halkımızın denize girmesi için başlatılan tüm çalışmalar devam ediyor. Mülkiyeti Akdeniz Belediyesine ait olup nitelikleri turizm belediye sosyal hizmet alanı olan 26 bin 670 metrekarelik alanda duş, şezlong, gölgelik, soyunma ve giyinme kabinleri yapılması ve kamunun hizmetine sunulması için ortak hizmet projesi için Akdeniz Belediyesi ile bağlantıya geçtik. Akdeniz Belediyesine ve meclis üyelerine teşekkür ederim. Her şey Tarsus halkı için" ifadelerini kullandı.

"Halk, her zaman siyasetin üzerindedir"

Halkın her zaman siyasetin üzerinde olduğunu kaydeden Bozdoğan, “Bu kent 30 yıldır denize hasret bir kent, bitsin artık bu özlem. Tarsus’un hakkı olan Tarsus’a kalsın. Tarsus halkının plaja ulaşması çok önemli ve biz bunun için her yolu deniyor, elimizden geleni yapıyoruz. Kentimizin hak ettiklerini bir bir alıyoruz. Tüm bunlar için irade, bilgi, deneyim sahibi olmak gerekiyor. Ben meclis kürsüsünde defalarca söyledim; şu siyaseti, kolayda süflilik, zorda ulvilik olarak düşünmeyin. Halk her zaman siyasetin üzerindedir” diye konuştu.

"Tarsus ihanet edilmemesi gereken bir kenti"

Göreve geldiği ilk günden bu yana her şeyi Tarsus için yaptığını söyleyen Başkan Bozdoğan, şöyle devam etti; "Toplumcu belediyecilik artık bir üst belediyeciliğe geçti. Gerek üretken, gerek şeffaf ve istihdam sağlayan yeni nesil belediyecilik. Bu anlamda Tarsus önemli bir kent, sıradan bir kent değil. Tarsus ihanet edilmemesi gereken bir kent. Ruhuna, kimliğine, kültürüne kimsenin zarar vermesini asla istemem. Kimlerin basında nasıl haber yaptırdığını, sosyal medyada neler yapıldığını çok iyi gören insanım. Şundan emin olun, kan kusuyorum bazen ama soran oluyorsa kızılcık şerbeti içtim diyorum. Ama bir yere kadar geliyor tıkanıyor, öyle sağda solda değil direk olarak mecliste halkıma anlatma yoluna gidiyorum. Ben atanmış bir insan değilim. Bu kentte 95 bin insanın oy verdiği bir kişiyim. Ben oy alırken de ulaşım ve trafik sorununa çözüm getireceğimi ilk göreve geldiğimde yaptım. Sokak sağlıklaştırmasını ilk göreve geldiğim zaman yaptım. Kent yoksulluğuyla mücadele edeceğim, pahalı yaşamı ucuzlatacağım dedim.”

"Sporun, sanatın, kültürün kaynağı Tarsus"

Tarsus’un sanat ve kültür faaliyetlerinin kaynağı olduğunu belirten Bozdoğan, “Doğru kentsel planlama ile gerek çevre, imar ve gerekse deprem sorunlarına mutlaka çözüm üretmek zorundayız demiştim. Göreve gelmeden önceki son yaptığım miting konuşmasıydı. Yeni ekonomi, endüstriyel Tarsus’u çekim merkezi haline getirecek dedim. Ve ciddi olarak organize sanayi bölgelerinin neler yaptığını görüyorsunuz. Yine yaşam kalitesini yükseltmek, kültür sanat faaliyetlerini yaymaktan bahsetmiştim. Bu söylediklerimde emin olun gerek sporda gerek sanatta, gerek kültürde zaten kaynağı bu kent. Mecliste anlattığım bir olay vardı. Müze eserlerini yurt dışından İstanbul’dan getirtelim diyorum. On binlerce eserlerimiz var. Bazı şeyler hepimizin başvurmasıyla, haklarımızı istemekle geçiyor. Gerçekten Tarsus ihanet edilecek bir şehir değil" şeklinde konuştu.

"Ortak akılla çalışmalarımızı sürdüreceğiz"

Her zaman gelecek için çalıştıklarını kaydeden Bozdoğan, “Sevgiyi nefretten üstün gördük. Aydınlığı da her zaman için karanlıktan güçlü gördük. O yüzden şunu söylüyorum. Bugün alınan tüm kararlarımız kentimize hayırlı olsun ama Tarsus’un alması gereken haklarını sadece bir belediye başkanı olarak benim aramamın yanında destek olmanızı istiyorum. Gençler ve kadınlar bizim umudumuz. Seçim için değil gelecek için çalışıyoruz. Tarsus’un hakları konusunda yanımızda olmaya çağırıyorum. Kentte özeni, insana saygıyla, demokratik katılımla ve ortak akılla çalışmalarımızı devam ettireceğimizin sözünü halkımıza veriyorum" dedi.