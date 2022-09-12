Mersin’in Tarsus ilçe Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan, sona gelinen proje alanlarında incelemelerde bulundu. Yakın zamanda kente kazandırılacak olan 75. Yıl Kültür Merkezi, Şehir Park Düğün Salonu, kent meydanı, ASM’ler, gençlik merkezi, semt pazarları ve diğer projeler için sahada incelemeler yapan Başkan Bozdoğan, “Her kesime hitap eden projelerimizde kentimizi cazibe merkezi haline getirmek için çaba sarf ediyoruz” dedi.

Mersin’in Tarsus ilçe Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan, sona gelinen proje alanlarında incelemelerde bulundu. Yakın zamanda kente kazandırılacak olan 75. Yıl Kültür Merkezi, Şehir Park Düğün Salonu, kent meydanı, ASM’ler, gençlik merkezi, semt pazarları ve diğer projeler için sahada incelemeler yapan Başkan Bozdoğan, “Her kesime hitap eden projelerimizde kentimizi cazibe merkezi haline getirmek için çaba sarf ediyoruz” dedi.

Bozdoğan’ın ilk durağı kreş ve bebek kütüphanesi olarak kullanıma sunulacak olan başkanlık konutu oldu. Vatandaşlar için faydanın esas alındığı projede küçük yaşta çocuklara kreş ve bebek kütüphanesi yapılacak. Berdan Park alanının değerlendirilmesi için de hareket geçen Bozdoğan, saha içinde kır düğün alanı ve gençlere yönelik sosyal alan için hayata geçirilecek projenin de başlangıcını verdiklerini duyurdu. Bozdoğan daha sonra Şehitler Tepesi Mahallesi’nde yapımı devam eden semt pazarı ve Kırklarsırtı Mahallesi’nde kente kazandırılacak olan yeşil alan çalışmaları için sahada incelemelerde bulundu. Kent için önem arz eden bir diğer proje için de incelemeler yapan Bozdoğan, vatandaşlara ücretsiz olarak sunulacak Şehir Park Düğün Salonu’nda da sona gelinen çalışmaları inceledi.

Yakın zamanda vatandaşların hizmetine sunulacak olan düğün salonu için geri sayım başladı. Devam eden bir diğer proje de incelemeler yapan Bozdoğan, Şahin Mahallesi’nde ASM. kreş ve okuma salonu ile Kleopatra Kapısı karşısında bulunan eski düğün salonu alanını kapsayan kent meydanı projesi için incelemelerde bulundu. Bozdoğan, kente yeşil alan kazandırma çabaları için Gaziler Mahallesi’nde sona gelinen Zeytin Gen Koruma Alanında da çalışmaları inceledi. Tozkoparan Zahit Mahallesi’nde yapımı devam eden ASM okuma salonu, Mithatpaşa Mahallesi’nde yapımı devam eden pazar yeri, Ergenekon Mahallesi’nde de kreş alanı olarak planlanan sahada incelemelerde bulundu. Son olarak Bozdoğan, tadilatına başlanacak olan 75. Yıl Kültür Merkezi ve yanındaki arazi de projeler için fikir alışverişi gerçekleştirdi.

2022 yatırım yılı projelerinde sona gelindiğini ifade eden Bozdoğan, “Projelerimizi vatandaşlarımızın hizmetine sunmak için çalışmalarımıza devam ediyoruz. Çoğu önemli projemizde neredeyse sona gelindi. Her kesime hitap eden projelerimizde kentimizi cazibe merkezi haline getirmek için çaba sarf ediyoruz. İl’le de Tarsus diyerek çıktığımız bu yolda tüm çalışmaların kentimize hayırlı olmasını diliyorum’’ dedi.