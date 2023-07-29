Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan, kente kazandırılan ve yapımı devam eden projeleri yerinde inceledi.

Bozdoğan ilk olarak, ’Sağlık Yerleşkesi’ projesinin devam eden inşaat çalışmalarını inceleyerek, görevlilerden bilgi aldı. İş sağlığı ve güvenliği, meslek hastalıkları, çevre sağlığı, ana çocuk sağlığı ve spor sağlığı gibi birçok alanda faaliyet gösterecek olan yerleşkenin, bir ilk olma özelliği taşıdığını belirten Bozdoğan, bu projenin Tarsus halkının sağlık hizmetlerine erişimine büyük katkı sağlayacağını kaydetti. Bozdoğan, “Tarsus’ta sözünü verdiğimiz sağlık yerleşkesi için geri sayım başladı. Tarsus’a büyük kazanımlar sağlayacak yerleşkenin devam eden inşaat çalışmalarını yerinde inceledik. Çok yakında tamamlıyoruz. Kentimize ve halkımıza hayırlı olmasını temenni ediyorum” dedi.

Tarsus Kent Meydanına kavuşuyor

Başkan Bozdoğan, Caminur Mahallesi’nde devam eden ’Kleopatra Kent Meydanı’ projesini de ziyaret etti. Bu önemli meydan, Tarsus’un merkezi bir noktasında konumlanacak ve halkın sosyal etkileşimini artıracak. Tarsus Belediyesinin en büyük ve en önemli projelerinden biri olan Kent Meydanı Projesi için çalışmalar hızla devam ediyor. Arkeopark niteliği taşıyan meydanın tamamlanmasıyla, gerek Tarsus’ta yaşayan gerekse Tarsus’u ziyaret eden birçok insana, şehrin çok katmanlı zenginliğini gözlemleyebileceği, keyifle vakit geçirebilecekleri örnek bir yaşam alanı sunulacak. Başkan Bozdoğan, Kent Meydanının devam eden çalışmalarına değinerek, “Yıllardır özlemle kavuşmayı beklediğimiz meydanımıza kavuşuyoruz. Kleopatra Kent Meydanımızın devam eden çalışmalarında incelemelerde bulunduk. Alanda çalışmalar devam ediyor” ifadelerini kullandı.

Bozdoğan, ekmek fiyatlarının artışına çözüm olacak ikinci ekmek fabrikasının çalışmalarını da yerinde inceledi. Fabrikada üretilecek ekmeğin uygun fiyatı sayesinde Tarsus halkının ekonomik yükü hafifleyecek ve ekmek alımında yaşanan zorlukların önüne geçilecek. Bozdoğan, projelerin vatandaşlarla buluşması için gün saydıklarının müjdesini vererek, "Vatandaşlarımızın refahını ve yaşam kalitesini arttıracak olan projelerimiz bir bir hayata geçiyor. Projelerimizin kentimize hayırlı olmasını diliyorum" diye konuştu.