Bozdoğan, Ege, Marmara ve Akdeniz’in en prestijli deve güreşi festivallerinden birine ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor.

Bu yıl 20’ncisi düzenlenecek olan Bozdoğan Geleneksel Deve Güreşi Festivali için tüm hazırlıklar tamamlandı. Güreş sahasındaki düzenleme çalışmaları sona ererken, Bozdoğan Belediye Başkanı Mustafa Galip Özel, festivalin heyecanını paylaşarak vatandaşları bu büyük organizasyona davet etti.

Ege, Akdeniz ve Marmara bölgelerinin en ünlü pehlivan develerinin mücadele edeceği festival, deve güreşi tutkunları için büyük bir şölen sunacak. Festivalde, bölgenin güçlü ve deneyimli deve sahipleri de kıyasıya bir rekabet içinde olacak.

Başkan Mustafa Galip Özel, festivalin kültürel miras açısından önemine değinerek, "Bozdoğan olarak, ata yadigârı deve güreşi geleneğimizi yaşatmaya devam ediyoruz. Her yıl olduğu gibi bu yıl da festivalimize büyük bir ilgi bekliyoruz. Tüm güreş severleri Bozdoğan’a bekliyoruz" dedi.