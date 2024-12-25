Bozdoğan’da etkili olan sağanak yağış, ilçenin çeşitli mahallelerinde su baskınlarına, yol hasarlarına ve heyelanlara yol açtı. Bozdoğan Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, yaşanan olumsuzluklara anında müdahale ederek vatandaşların mağduriyetini en aza indirmek için yoğun mesai harcadı.

Kavaklı Mahallesi’nde göçen eski bir evin temizliği yapılarak çevre güvenliği sağlandı. Alhisar, Haydere, Yazıkent ve Kavaklı mahallelerinde meydana gelen heyelanların ardından başlatılan temizlik çalışmalarında, kapanan yolların yeniden ulaşıma açılması için ekipler aralıksız çalıştı.

Yağışın en yoğun hissedildiği bölgelerde su tahliye çalışmaları sürerken, yollarda oluşan çökme ve hasarların onarımı için de müdahaleler yapıldı. Belediye ekipleri, zorlu hava şartlarına rağmen gece gündüz demeden sahada çalışmalarını sürdürüyor.

Vatandaşlar, belediyenin hızlı ve etkili müdahalesinden memnuniyetlerini dile getirerek, yapılan çalışmalardan dolayı teşekkür etti.

Belediye yetkilileri, ekiplerin sahadaki çalışmalarına kesintisiz devam ettiğini belirterek, vatandaşları muhtemel yeni yağışlara karşı dikkatli olmaya çağırdı. Ayrıca, herhangi bir olumsuzluk durumunda belediyenin iletişim hatları üzerinden yardım talep edilebileceği hatırlatıldı.