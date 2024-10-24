Bozdoğan Belediye Başkanı Mustafa Galip Özel, ilçedeki ortaokul ve lise öğrencilerine ücretsiz eğitim desteği sunmak amacıyla Bozdoğan Uzaktan Eğitim Merkezi (BUZEM) projesini hayata geçirdi.

Başkan Özel, projenin teknik altyapısının tamamlandığını ve bu sayede öğrencilere canlı ve interaktif dersler ile akademik destek sağlanacağını belirtti. BUZEM’in temel amacının aile bütçesine katkıda bulunmak, eğitimde fırsat eşitliği sağlamak ve öğrencilerin başarı seviyesini artırmak olduğunu vurguladı. Proje kapsamında, Milli Eğitim Bakanlığı müfredatına uygun olarak 5. sınıftan 12. sınıfa kadar tüm öğrenciler için canlı dersler planlandı. Öğrenciler, haftalık ders programlarına göre derslerine evlerinden katılabilecek ve öğretmenleriyle interaktif bir şekilde etkileşimde bulunabilecek. Canlı derslere katılamayan öğrenciler ise kayıt altına alınan dersleri daha sonra izleyebilecek. Ayrıca, sistem 7 gün 24 saat öğrencilerin kullanımına açık olacak ve bu hizmet ücretsiz olarak sunulacak.

Başkan Özel, öğrencilerin bu hizmetten yararlanabilmesi için "bidersanlatimi" adlı internet adresinden Belediyemin Dershanesi bölümüne girip ücretsiz olarak kayıt yaptırmaları gerektiğini söyledi. Sitede kayıt ve canlı derslere katılım süreçleriyle ilgili videoların yer aldığını, ayrıca telefon aracılığıyla da canlı destek alınabileceğini belirtti. Projenin bir diğer önemli ayağında ise yerel ihtiyaçlara göre, toplumsal kalkınma ve sosyal sorumluluk için üniversite, okullar ve sivil toplum kuruluşları, yerel ve genel iş birlikleri ile geliştirilecek olan BUZEM projesi ile eğitim içeriklerinin sertifikalandırılarak iş gücüne ve istihdama katkı sağlayacak online programların planlanacağı kaydedildi.

Başkan Özel, Bozdoğanlı tüm öğrencilerin BUZEM’e katılarak faydalanmasını istediğini belirterek, “Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın yanındayız ve onlara güvenle adım atabilecekleri bir gelecek sunmak için çalışmaya devam edeceğiz” dedi.