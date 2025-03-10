Bozdoğan Belediyesi, ilçedeki camilerde çevre düzenleme çalışmalarını sürdürüyor.

Başalan Mahalle Camii çevresinde gerçekleştirilen parke taşı döşeme ve çevre düzenleme çalışmaları tamamlandı. Mahalle sakinleri ve Başalan Mahalle Muhtarı Hüseyin Ökmen, taleplerini ivedilikle yerine getiren Bozdoğan Belediye Başkanı Mustafa Galip Özel’e teşekkür etti.

Muhtar Ökmen, Bozdoğan Belediyesinin mahallede yapmış olduğu çalışmaları için Belediye Başkanı Galip Özel’e teşekkür ederek, "Başkanımız ve ekibi, mahallemize büyük bir özen gösteriyor. Cami çevresindeki düzenleme sayesinde vatandaşlarımız daha konforlu bir alan kazandı. Yapılan çalışma ve düzenlemeler için Belediye Başkanım Galip Özel’e çok teşekkür ediyorum" dedi.

Başkan Özel ise vatandaşların memnuniyetinin en büyük öncelikleri olduğunu vurgulayarak, "Mahallelerimizin daha yaşanabilir olması için çalışmalarımız devam edecek. Başalan Mahallemizde yaptığımız çalışmalar ile hem cami cemaatimiz hem de mahalle sakinlerimiz daha ferah bir ortama kavuştu" ifadelerini kullandı.

Bozdoğan Belediyesi’nin camilerde yürüttüğü çevre düzenleme çalışmaları diğer mahallelerde de devam ettiği belirtildi.