Aydın’ın Bozdoğan ilçesine bağlı Yenimahalle Dutlukuyu mevkiinde yaşayan vatandaşların ezan sesi özlemini Bozdoğan Belediyesi giderdi. Belediye tarafından kurulan sistem ile bölgede yaşayan vatandaşlar artık ezan sesi duyabilecekler.

Bozdoğan Yenimahalle Dutlukuyu Mevkii’nde yaşayan vatandaşlar, ezan sesi duymadıkları için Bozdoğan Müftülüğü’ne müracaat ederek yardım istedi. Ödeneği olmadığı gerekçesi ile Bozdoğan Müftülüğü mahalle sakinlerinin talebine çözüm üretemeyince vatandaşlar Belediye Başkanı Galip Özel’den yardım istedi.

Vatandaşların isteğine hemen cevap veren Bozdoğan Belediye Başkanı Galip Özel’in talimatıyla Dutlukuyu Mevkii’ne hemen sistem kuruldu. Şu anda 5 vakit ezanı dinleme fırsatı bulan mahalle sakinleri Başkan Özel’e teşekkür ederek, “Ezan sesine hasret yaşıyorduk. Belediye Başkanı Galip Özel sayesinde artık ezan sesinden mahrum değiliz” diye konuştular. (BT-İK-Y)