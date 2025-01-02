Bozdoğan Belediyesi, 2025 yılının ilk meclis toplantısını gerçekleştirerek yeni yıla hızlı bir başlangıç yaptı. Belediye Meclisinde gündem maddeleri oy çokluğuyla kabul edildi.

Toplantının açılış konuşmasını yapan Bozdoğan Belediye Başkanı Mustafa Galip Özel, 2025 yılına ilişkin dileklerini ve hedeflerini şu sözlerle paylaştı: "Yeni yılın, ilçemiz için sağlık, huzur, barış ve refah getirmesini temenni ediyorum. Hep birlikte Bozdoğan’ı daha güzel, daha güçlü bir şehir haline getirmek için çalışacağız. 2025 yılının tüm Bozdoğanlı hemşehrilerimize hayırlı olmasını diliyorum."

Başkan Özel, toplantının sonunda meclis üyelerine gösterdikleri destekten dolayı teşekkür ederek, hem kandillerini hem de yeni yıllarını kutladı. Ayrıca, geçtiğimiz yıl olduğu gibi 2025 yılında da Bozdoğan Belediyesi olarak hizmetlerin artarak devam edeceğini belirterek şunları ekledi: "2025 yılında da halkımızın ihtiyaçlarına cevap veren, hayatı kolaylaştıran ve ilçemizin gelişimine katkı sunan projeleri hayata geçirmeye devam edeceğiz. Bozdoğan için hep birlikte çalışmaya devam edeceğiz"