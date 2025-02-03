Bozdoğan Belediyesi, çiftçilerin tarım arazilerine daha rahat ulaşabilmesi için arazi yollarında bakım ve onarım çalışmalarına hız verdi. Son dönemde etkili olan yağışlar nedeniyle bozulan yollar, belediye ekipleri tarafından düzenlenerek üreticilerin hizmetine sunuluyor.

Bozdoğan Belediyesi Fen İşleri ekipleri, Sırma, Yazıkent, Eymir, Ziyaretli ve Kamışlar mahalleleri başta olmak üzere birçok noktada yol düzenleme ve çakıllama çalışmalarına devam ediyor. Çiftçilerden gelen talepleri dikkate alarak harekete geçen Bozdoğan Belediye Başkanı Galip Özel, üreticilerin her zaman yanında olduklarını vurguladı. Başkan Özel, "Bozdoğan’ımızın bereketli topraklarında emek veren çiftçilerimizin her türlü ihtiyacını karşılamak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Üretimin ve üreticinin desteklenmesi, Bozdoğan’ın kalkınması demektir. Bu bilinçle arazi yollarımızı iyileştiriyor, çiftçilerimizin tarlalarına daha rahat ulaşmalarını sağlıyoruz" dedi.

Çiftçiler de belediyenin desteğinden duydukları memnuniyeti dile getirerek Başkan Galip Özel ve ekibine teşekkür etti.