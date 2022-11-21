Tepebaşı Belediyesi’nin Bozdağ Mahallesi’ne gerçekleştirdiği doğa yürüyüşü etkinliğinde katılımcılar tabiat içinde sağlıklı bir gün geçirdi.

Tepebaşı Belediyesi’nin Bozdağ Mahallesi’ne gerçekleştirdiği doğa yürüyüşü etkinliğinde katılımcılar tabiat içinde sağlıklı bir gün geçirdi.

Tepebaşı Belediyesi düzenlediği aktiviteler ile vatandaşlar için sağlık dolu programlar gerçekleştirmeye devam ediyor. Bu çerçevede Bozdağ Mahallesi’ne düzenlenen doğa yürüyüşü etkinliği 40 vatandaşın katılımı ile gerçekleşti. Sabah saatlerinde Tepebaşı Belediyesi önünden hareket eden katılımcılar, kırsal alanda ve doğa içinde yürüyüş yaptı. Katılımcılar yürüyüşün ardından ise Bozdağ Mahallesi ve köy evi ziyareti gerçekleştirdi.

Etkinliğe katılan doğaseverler, Spor İşleri Müdürlüğü yetkililerine teşekkürlerini iletti. Belediye yetkilileri de yürüyüş etkinliklerinin her ay gerçekleşeceğini belirttiler.