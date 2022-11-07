Denizli’nin yüksek kesimlerinde Karkın ve Bozdağ’da mevsimin ilk karı yağdı.

Denizli’nin yüksek kesimlerinde Karkın ve Bozdağ’da mevsimin ilk karı yağdı.

Denizli’de etkili olan soğuk hava ve yağışlı havanın ardından Çameli ilçesi Gürsu Mahallesi sınırlarında olan 2 bin 400 metre yükseklikte bulunan Karkın Dağı’nda mevsimin ilk kar yağışı görüldü. Bölgede ki yayla beyaz örtüyle kaplandı. Tavas ilçesi Nikfer Mahallesi’nde ki 2 bin 157 metre yükseklikteki Bozdağ’da görülen karla karışık yağışın ardından zirve beyaza büründü.