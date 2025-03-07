Çanakkale’nin Bozcaada ilçesinde orman zararlılarıyla mücadele devam ediyor.

Ayvacık Orman İşletme Müdürlüğü Ezine Orman İşletme Şefliği sorumluluk alanında kalan Ayazma Mevkii ve Polente yolu mevkiinde bulunan kızılçam sahalarında çam kese böceği ile biyolojik olarak mücadele devam ediyor.

Konuyla ilgili Bozcaada Kaymakamlığı’ndan yapılan açıklamada, "Bu tırtıllara arız olan bir parazit böcek olan Phryxe caudata ile korunulmakta ve tabiata salınarak etkin mücadele yürütülmektedir" ifadelerine yer verildi.