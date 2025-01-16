Çanakkale İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince, İlkokul ve Anasınıfı öğrencilerine yönelik, Hijyen ve Sağlıklı Beslenme, Su Ürünleri ve Tüketiminin Faydaları, Hayvan Refahı ve Hayvansal Ürünlerin Önemi, Bitki, Su ve Toprak İlişkisi, Su Tasarrufu, Çiftçilerin görev ve sorumlulukları ile meyve ve sebzelerin sağlığımızdaki önemi konularında eğitimler düzenlendi.

Eğitimler, Bozcaada’daki ilkokul ve anasınıfı öğrencilerine yönelik çeşitli konuları kapsayacak şekilde hazırlanarak, çocukların yaşamlarında büyük bir yer tutan sağlıklı beslenme, çevre bilinci ve tarım alanındaki temel bilgileri öğretmeyi amaçladı. Eğitim programı, çocukların küçük yaşlarda doğru bilgilere ulaşmalarını sağlayarak, tarıma olan ilgilerini artırmayı hedefliyor. Öğrencilere öncelikle Hijyen ve Sağlıklı Beslenme konularında bilgi verildi. Dengeli beslenmenin önemi, sağlıklı gıda tüketiminin vücuda olan faydaları ve hijyenik bir yaşam tarzı hakkında detaylı açıklamalar yapıldı. Çocuklar, sağlıklı bir yaşam için nelere dikkat etmeleri gerektiğini öğrenerek, küçük yaşlardan itibaren doğru alışkanlıklar edinmeye teşvik edildi. Su Ürünleri ve Tüketiminin Faydaları konusunda, deniz ürünlerinin besin değerleri ve sağlık açısından taşıdığı önemin altı çizildi. Çocuklara, su ürünlerinin insan sağlığına olan katkıları ve sürdürülebilir balıkçılığın önemine dair bilgilendirmeler yapıldı. Hayvan Refahı ve Hayvansal Ürünlerin Önemi konusunda, hayvan hakları, hayvanların sağlıklı yaşam şartları ve bu şartların insan sağlığına olan etkileri anlatıldı. Çocuklar, hayvansal ürünlerin vücutlarına sağladığı faydaları ve bu ürünleri bilinçli bir şekilde nasıl tüketeceklerini öğrendi. Bitki, Su ve Toprak İlişkisi konusunda ise, tarımın doğayla olan bağlantısı ele alındı. Çocuklara, bitkilerin sağlıklı bir şekilde büyüyebilmesi için su ve toprağın önemi anlatılarak, çevre bilincinin geliştirilmesine katkı sağlandı. Bu konuda ayrıca, çocuklar doğal kaynakları koruma ve çevreyi temiz tutma konusunda bilinçlendirildi. Su Tasarrufu konusu da eğitimin önemli bir bölümünü oluşturdu. Suyun önemi, su kaynaklarının korunması ve suyun verimli kullanılması gerektiği vurgulandı. Çocuklar, günlük yaşamlarında su tasarrufu sağlayabilecek pratik yöntemlerle tanıştırıldı. Son olarak, Çiftçilerin Görev ve Sorumlulukları başlığı altında, tarım sektörünün temel unsurları ve çiftçilerin rolü anlatıldı. Çiftçilerin sürdürülebilir üretim için üstlendikleri sorumluluklar ve bu sorumlulukların toplum sağlığına olan katkıları öğrencilerle paylaşıldı. Eğitimin sonunda, Meyve ve Sebzelerin Sağlığımızdaki Önemi konusu işlenerek, meyve ve sebzelerin vücut için taşıdığı besleyici değerler hakkında bilgi verildi. Çocuklar, bu doğal ürünleri daha fazla tüketmenin sağlık üzerindeki faydalarını öğrendi.

Bu eğitimler, öğrencilere sadece tarım ve gıda konularında bilgi kazandırmakla kalmayıp, aynı zamanda çevre bilincini de arttırmayı amaçlıyor.