Bozcaada’da balıkçı teknesinde yaralanan iki vatandaşın tahliyesi için durum Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerine bildirildi. Ekipler, yaralı vatandaşların tahliyesini gerçekleştirerek Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Hastanesine kaldırılmasını sağladı.

Bozcaada’da balıkçı teknesinde yaralanan iki vatandaşın tahliyesi Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri tarafından gerçekleştirildi.

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