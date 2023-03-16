Çanakkale’nin Kuzey Ege Denizi’ndeki Bozcaada ve Gökçeada ilçelerine yarın yapılması planlanan bazı tarifeli feribot seferleri olumsuz hava şartları nedeniyle iptal edildi.

Çanakkale Boğazı ile adalar hattında yolcu ve araç taşımacılığı yapan Gestaş Deniz Ulaşım A.Ş., Kuzey Ege Denizi’ndeki olumsuz hava şartları nedeniyle Gökçeada ve Bozcaada hattında planlanan bazı tarifeli feribot seferlerinin iptal edildiğini duyurdu.

Gestaş Deniz Ulaşım A.Ş’den yapılan açıklamada, “17.03.2023 Cuma (yarın) Geyikli-Bozcaada hattında, gün içerisinde sadece Bozcaada’dan saat 08.00 ve 17.00’de, Geyikli’den saat 09.00 ve 18.00’de seferler yapılacak olup tarifemizde bulunan planlı diğer seferlerimiz olumsuz hava şartları nedeniyle iptal edilmiştir. 17.03.2023 Cuma (yarın) Kabatepe-Gökçeada hattında, gün içerisinde sadece Gökçeada’dan saat 10.00 ve 16.00’da, Kabatepe’den ise saat 12.00 ve 19.00’da seferler yapılacak olup tarifemizde bulunan planlı diğer seferlerimiz olumsuz hava şartları nedeniyle iptal edilmiştir” denildi.

Buna göre; Geyikli-Bozcaada hattında Bozcaada’dan saat 07.00, 10.00, 14.00, 18.00 seferleri, Geyikli’den 08.00, 11.00, 15.00, 19.00 seferleri ile Kabatepe Gökçeada hattında, Gökçeada’dan saat 07.00, 13.00 ve 18.00 seferleri ile Kabatepe’den ise saat 09.00, 15.00 ve 20.00 feribot seferleri yapılamayacak.

18 Mart Cumartesi günü de Kabatepe’den Gökçeada’ya yapılması planlanan saat 05.00 seferi de fırtına nedeniyle iptal edildi.