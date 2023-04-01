Çanakkale’nin Kuzey Ege Denizi’ndeki Bozcaada ve Gökçeada ilçelerine yapılması planlanan bazı tarifeli feribot seferleri olumsuz hava şartları nedeniyle iptal edildi.

Çanakkale Boğazı ile adalar hattında yolcu ve araç taşımacılığı yapan Gestaş Deniz Ulaşım A.Ş., Kuzey Ege Denizi’ndeki olumsuz hava şartları nedeniyle Gökçeada ve Bozcaada hattında planlanan bazı tarifeli feribot seferlerinin iptal edildiğini duyurdu.

Buna göre; Geyikli-Bozcaada hattında Bozcaada’dan saat 14.00, 18.00 seferleri, Geyikli’den saat 15.00 ve 19.00 seferleri ile Kabatepe Gökçeada hattında, Gökçeada’dan saat 18.00 seferleri ile Kabatepe’den ise saat 15.00 ve 20.00 feribot seferleri yapılamayacak.