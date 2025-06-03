Bozcaada’da sanat ile bilimi, yerel kültür ile yeni üretimi buluşturan Bozcaada Gathering festivali, yoğun katılımlı bir açılış töreniyle başladı.

Bozcaada’da, bu yıl ikincisi düzenlenen Bozcaada Gathering festivali, Haziran ayı boyunca sürecek. Festival, onlarca sanatçı, akademisyen, bağcı, zanaatkâr, emekçi ve öğrenciyi bir araya getiriyor. Festivalin açılış etkinliği, Salhane’de adalıların, sanatçıların ve festival ekibinin buluşmasıyla gerçekleşti. Açılış töreni konuşmalarında, festival boyunca gerçekleşecek etkinliklerin içeriği ve bu yılın odak başlıkları katılımcılarla paylaşıldı. Katılımcılara, İlyada Destanı’nda da geçen ve Bozcaada’nın en eski yemeklerinden biri olduğu rivayet edilen "Kykeon", ikram edildi.

Festival; kamusal alan sergilerinden performatif deneyim alanlarına, gösteri sanatlarından müzik performanslarına, atölyelerden arazi pratiklerine kadar uzanan çok yönlü bir programla adanın dört bir yanına yayılıyor. Bozcaada’nın sokaklarından tepelerine, bağlarından tarihi mekânlarına uzanan çok katmanlı yapısı, bu süreçlerle buluşurken; sanat, bilim ve yerel kültür odaklı araştırmalar da görünür kılınıyor. Bozcaada Gathering, haziran boyunca adanın tarihsel, coğrafi ve toplumsal hafızasına temas eden yeni üretimlere ev sahipliği yaparak, ada ile kurulan bağlara yeni bir boyut kazandırmayı amaçlıyor.