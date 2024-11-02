Çanakkale’nin Bozcaada ilçesi açıklarında motor arızası nedeniyle sürüklenen ve yardım talebinde bulunulan fiber tekne içinde 19 kaçak göçmen kurtarıldı. 1 göçmen kaçakçısı şüpheli yakalandı.
Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Bozcaada ilçesi açıklarında kaçak göçmenlerin bulunduğu fiber teknenin motor arızası nedeniyle sürüklendiği ve yardım talebinde bulunulduğu bilgisi üzerine harekete geçti.
Bölgeye sevk edilen Sahil Güvenlik Botları ’TCSG-23’ ve ’TCSG-908’ tarafından fiber tekne içerisindeki 2’si çocuk toplam 19 kaçak göçmen kurtarıldı. 1 göçmen kaçakçısı şüphelisi yakalandı.
Kaçak göçmen işlemlerinin ardından Ayvacık ilçesindeki Yabancıları Geri Gönderme Merkezi’ne teslim edildi.