Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından Marmaris’te 360 Milyon TL yatırımla hayata geçirilen ve Bozburun Yarımadası’nda bulunan 6 Mahallen’in su sıkıntısını ortadan kaldıran Bozburun Yarımadası İçme Suyu Projesi Pazartesi günü açılıyor.

Muğla Büyükşehir Belediyesi MUSKİ Genel Müdürlüğü tarafından 360 milyon TL yatırımla hayata geçirilen ’Bozburun Yarımadası İçme Suyu Projesi’ tamamlandı. 6 mahalleye kesintisiz su sağlayacak olan bu önemli proje Pazartesi günü yapılacak olan açılış töreniyle hizmete girecek. Pazartesi günü saat 17.00’te Bozburun Mahallesi Kapıkkıyı mevkii Bozburun Plajı’nın bulunduğu alanda gerçekleşecek olan açılış töreninin ardından Soner Olgun sahne alacak. Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras’ın da katılacağı açılış töreni ile birlikte Turunç, Bozburun, Selimiye, Söğüt, Taşlıca ve Bayır Mahalleleri kesintisiz içme suyununa kavuşacak.

Özellikle yaz aylarında su seviyelerinin düşmesi nedeniyle bu 6 mahallede tuzlu su içme suyuna karışıyor ayrıca seviye düşüklüğü nedeniyle su kesintileri yaşanıyordu. Bozburun Yarımadası içme suyu projesi ile birlikte bu mahalleler Atatürk barajından ilave su sağlanarak kesintisiz suya kavuşacak.