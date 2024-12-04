‘Başkan Bozbey Burada’ projesi çerçevesinde makamını Mudanya’ya taşıyan Başkan Mustafa Bozbey, Mudanya ya yapılacak yatırımları sıraladı. Kentin ulaşım ve otopark sorununun elzem olduğunu vurgulayan Bozbey, çözümlerinin hazır olduğunu söyledi.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, ‘Başkan Burada’ projesi çerçevesinde ofisini Mudanya’ya taşıdı. Vatandaşlarla buluşup talep ve önerilerini dinlemek, sorunları yerinde tespit edip hızlı çözümler üretmek maksadıyla vatandaşlarla bir araya gelen Bozbey, program öncesi Mudanya’ya yapılacak yatırımları açıkladı.

Otopark sorunu meydan projesiyle çözülecek

Kentin sorunlarını bildiğini ve çözümlerinin hazır olduğunu kaydeden Bozbey, “Mudanya ile ilgili hem Mudanya Belediye Başkanı Deniz Dalgıç’ın hem de muhtarlarımızın talepleri doğrultusunda hazırlamış olduğumuz projeler var. Burada trafiğin yoğun olduğunu biliyoruz, hafta sonu özellikle inanılmaz bir trafik var. Üstelik otopark ile ilgili sorunlar var. Bu konu ile ilgili bir meydan projesi çalışması olduğunu ve ilçe belediyesinin de hazırlık yaptığını söyleyebilirim. Daha önce büyükşehir olarak da bizim bu konuda bir projemiz vardı. Bunları beraber bir araya getirip burada bir meydan planlaması ile birlikte otopark sorununu da çözmeyi hedefliyoruz” şeklinde konuştu.

Mudanya’ya girmeden Trilye’ye geçilecek yol planlandı

Alternatif yolun Mudanya’da şehir içi trafiği rahatlatacağını söyleyen Bozbey, “Alternatif yol planlıyoruz. Mudanya’ya girmeden Trilye’ye geçecek bu yol Mudanya trafiğini rahatlatacak. Bu konuda çalışmalarımız devam ediyor. Köylerimize olan ulaşımlarla ilgili sorunların olduğunu biliyoruz. Bu konuda da çözümlerimiz var. Körfez içerisinde deniz ulaşımı ile ilgili bu yıl önemli bir adım atmıştık. Şimdi ise kendi araçlarımızı önümüzdeki yıldan itibaren devreye alıyoruz. Vatandaşlarımızı deniz ulaşımı sağlayarak ulaştırmanın projesini hazırladık. Bu konuda araç satın alma girişimlerimiz son aşamaya geldi. Önümüzdeki yıla kadar tamamlanmış olacak. Önümüzdeki yıl araçlarımız çalışır vaziyette olacak” diye konuştu.

Sorun çözüldüğü taktirde metrobüs hattına başlanacak

Metrobüs projesi ile ilgili ciddi yol kat edildiğini ve kısa süre içerisinde projeye başlanacağını müjdeleyen Bozbey, “Metrobüs planlamasını yapmıştık. Konu ile ilgili daire başkanlığımız yoğun bir şekilde çalışıyor. Karayolları ve yol güzergahları ile ilgili görüşmelerimizi belirli bir noktaya taşıdık. Önümüzdeki yıl imalatlara başlayacağız ve Mudanya’ya ulaşımı daha da kolaylaştırmış olacağız. Çünkü bu hat önemli bir hat. Bir tek bir bölgede teknik bir sorun olduğu kanaati oluşuyor. O sorunu da arkadaşlarımız çözme aşamasında belirli bir noktaya getirdiler. Bunu çözdüğümüz taktirde bir an önce metrobüs hattına başlayıp toplu ulaşımı Mudanya’ya sağlamış olacağız” dedi.