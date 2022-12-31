Tunceli’de karda kayak yaparak oyun oynayan bozayıların o anları, doğa fotoğrafçısı tarafından kaydedildi.

Tunceli’de karda kayak yaparak oyun oynayan bozayıların o anları, doğa fotoğrafçısı tarafından kaydedildi.

Tunceli’nin Pülümür ilçesi Kovuklu köyünde yaşayan doğa fotoğrafçısı Özgür Balcı, köyün yüksek kesimlerde karda kayak yaparak eğlenen bozayıları görüntüledi. Köyde boş vakitlerinde doğa fotoğrafçılığı yaptığını belirten Balcı, ’’Köyde yaşamanın en güzel yanının yaban hayvanlarının en güzel anlarına tanıklık etmenin olduğunu düşünüyorum. Daha önce vaşak, kurt ve yaban keçisi çekmiştim. Bozayıların kar üstünde oyun oynadıklarını görünce kamera ile onları da kayıt altına aldım" dedi.