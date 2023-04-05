Yeniden Refah Partisi İl Başkanı Adnan Bozan, Muhalefete yakın olan bazı basın yayın organlarında "Yeniden Refah partisinden bazı teşkilatlar Cumhurbaşkanı Erdoğan yerine Kılıçdaroğlu’na oy verecekler" şeklinde yapılan haberlere çok sert tepki gösterdi.

Teşkilat mensupları ile birlikte basın açıklaması yapan İl Başkanı Adnan Bozan, "Malumunuz üzere, dün bazı medya organlarında müfteri bir kaynak üzerinden yayınlanan haberde; Yeniden Refah Partisi içerisinde, 30 maddelik protokol ile dâhil olduğumuz Cumhur ittifakına, bazı il teşkilatlarımızın sözde karşı çıktığı ve hatta bu il teşkilatlarının Cumhurbaşkanı Adayımız Sayın Erdoğan’a oy vermeyecekleri kararı aldığı kaleme alınmıştır. Öncelikle mesnetsiz bir şekilde oluşturulan ve teşkilatlarımızı zan altında bırakarak fitne çıkarmayı hedefleyen bu haberi yalanlıyor ve kınıyoruz. Sayın Genel Başkanımızın teşkilatları ile istişare ederek sunmuş olduğu ittifak şartları kamuoyuna açık ve çok nettir. Bu şartlar bireysel hırs ve kazanımdan uzak, milli görüş ilkeleri esas alınarak millet ve devlet menfaati gözetilerek belirlenmiştir. Ve yine bu şartlar tüm il teşkilatlarımız ile yapılan ortak istişareler neticesinde alınmış ve ittifak konusunda Sayın Genel Başkanımız tam yetkili kılınmıştır.

Cumhur İttifakından gelen davet üzerine belirlenen şartlar masaya yatırılarak tam mutabakat sağlanmış ve ardından imza altına alınarak Cumhur İttifakına dâhil olunmuştur.

Yeniden Refah Partisinin katılımı ile daha da güçlenen ve seçimin kazanan tarafı olarak görünen Cumhur İttifakını, partimiz üzerinden yıpratmak isteyen şer odakları, yalan ve iftira içerikli mesnetsiz haberler ile saldırıya geçmişlerdir.

Teşkilatımız içerisinde çatlakların oluştuğuna dair haberler asla gerçeği yansıtmamaktadır. Zira teşkilatımızın her bir ferdi Merhum Liderimiz Necmettin Erbakan’ın oluşturduğu milli görüş çizgisi gereği cihat şuuruyla ve bütün insanlığın saadeti için canla başla çalışarak siyaset yapmaktadır.

Bu bilinçle çalışan teşkilatlarımızın içerisine şer odakları tarafından fitne sokma çabaları ise, beyhude bir uğraştan ileri gidemeyecektir.

Seçim mahalline girdiğimiz şu günlerde mesnetsiz içerikle karşılaşacağımız hiçbir haber, milli görüş çizgisini kendisine kılavuz olarak belirlemiş hiçbir teşkilat mensubumuzu kararından vazgeçiremeyecek, aksine bu uğurda gayret ve çabalarımızı güçlendirecektir.

Milletimiz şundan müsterih olsun ki;

Adlarına altılı diyen, nihayetinde yedili bir koalisyona dönüşen ve son olarak sekiz başlı bir yönetim ile ülkeyi yöneteceklerini iddia eden millet ittifakı, sırtlarını nereye dayarsa dayasın, hangi kirli oyun içerisine girerse girsin 15 Mayıs sabahına seçimin kaybedeni olarak uyanmaktan kurtulamayacaktır.

Yeniden Refah Partisi Erzurum Teşkilatı olarak bizlerse; Milli Görüş Çizgisine ve onun mevcut lideri olan Genel Başkanımız Sayın Dr. Fatih Erbakan’a tam sadakatle, 14 Mayıs akşamı son sandık açılarak son oy sayılıncaya kadar görevimizi layığı ile ifa edip, seçim sabahından itibaren Cumhur İttifakı olarak belirlediğimiz protokolümüzün hayata geçirilebilmesi için mesai harcamaya devam edeceğiz" dedi.