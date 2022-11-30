Yalova Atatürk Bahçe Kültürleri Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürü Dr. Yılmaz Boz bu yıl 15 yeni projeyi genel müdürlüğe sunmayı hedeflediklerini dile getirdi. Enstitü bünyesindeki Ar-Ge çalışmalarının hızla devam ettiğini dile getiren Boz, “Türk tarımının gelişimine önemli katkılar sunuyoruz” dedi.

Yalova Atatürk Bahçe Kültürleri Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürü Dr. Yılmaz Boz bu yıl 15 yeni projeyi genel müdürlüğe sunmayı hedeflediklerini dile getirdi. Enstitü bünyesindeki Ar-Ge çalışmalarının hızla devam ettiğini dile getiren Boz, “Türk tarımının gelişimine önemli katkılar sunuyoruz” dedi.

Türkiye’nin en önemli tarımsal araştırma enstitülerinin başını çeken Yalova Atatürk Bahçe Kültürleri Merkez Araştırma Enstitüsü 2023 yılında hayata geçirilmek istenen projelerle ilgili çalışmalara 25 Kasım 2022 tarihi itibarı ile başladı. Enstitü bünyesindeki 11 bölümün oluşturduğu proje teklifleri enstitü araştırma komiteleri tarafından aralık ayı sonuna kadar tek tek incelenecek. 100’ün üzerinde projenin görüşüleceği toplantılarla ilgili bilgi veren Müdür Boz, şöyle konuştu:

“Enstitü Araştırma Komiteleri takvim gereği Kasım ayında başlıyor. Biz de 25 Kasım Cuma günü Yalova Atatürk Bahçe Kültürleri Merkez Araştırma Enstitüsü olarak, bünyemizdeki enstitü araştırma komitelerinin açılışını yaptık. Aralık ayının sonuna kadar komite çalışmaları devam edecek. Haftada 3 gün projelerin tamamını burada tartışacağız. Enstitü bünyesinde toplam 11 bölüm bulunuyor. Bu alanlarda hazırlanan yeni projeler çok ciddi şekilde bu komitelerde tartışılacak. Burada reddedilen projeler bir üst kademeye gitmeyecek. Burada onaylanan projeler ise genel müdürlüğümüzün organize proje değerlendirme toplantısına gönderilecek. Buradan da geçen projeler desteklenir ve hayata geçer. Yani devletin parası harcanırken çok ciddi bir değerlendirme sürecinden geçiyoruz. Bizim yaptığımız projelerde elde edilen menfi bir sonuç bile önemlidir. Birçok kişi Araştırma Enstitüsü ne yapıyor diyebilir ama biz burada çok ciddi araştırma çalışmaları gerçekleştiriyoruz ve araştırmanın mahremiyeti gereği de bunu kamuoyu ile paylaşamıyoruz. Bir proje sonuç elde edilmeden ve yayınlanmasına karar verilmeden paylaşılmaz. Projelerin AR-GE yolculuğu artık bir sisteme bağlandı. Herkes ne yapıyorsa projelerinin sonuçlarını kurumla paylaşıyor. Enstitümüz bünyesinde başlattığımız ve Aralık sonuna kadar sürecek olan enstitü araştırma komiteleri çalışmaları çerçevesinde 100’ün üzerinde proje görüşülecek. 29 Aralık 2022 tarihinde de sonuçlar netleşecek.”

Türk tarımına yapılan araştırmalarla önemli katkılar sunduklarını da ifade eden Boz, “Bizde yürüyen projeler var. Yeni teklifler var. Geçen sene 13 yeni teklif vardı. Bunlardan sadece 1 tanesi reddedildi. Diğerleri enstitümüz bünyesinde faaliyete başladı. Bu yılda 15 civarında teklifle organize proje değerlendirme toplantısına katılacağız diye düşünüyorum. Ama geçen yıllardan da yürüyen projeleri göz önünde bulundurursak 60’ın üzerinde proje halen enstitü bünyesinde yürütülüyor. Yalova Atatürk Bahçe Kültürleri merkez Araştırma Enstitüsü Ar-Ge çalışmaları ile Türk tarımının güçlenmesine önemli katkılar sunuyor” diye konuştu.