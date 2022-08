Nevşehir’de 30 yıldır seramik ustalığı yapan Niyazi Erdoğan’ın en son yaptığı ve boyunu aşan seramik vazoya değer biçilemiyor.

Ata yadigârı bir meslek gibi babadan oğula, kavimden kavime geçerek ve her dönemde kendine bir şeyler ekleyerek gelişen çanak-çömlek yapımında gelinen son nokta ise ustaların boyunu aştı. Avanos ilçesinde yaşayan seramik ustası Niyazi Erdoğan, 2.5 yılda tamamladığı vazoya değer biçilemediğini söyledi. Erdoğan, "Bu ürüne başlarken daha büyük ne yapabiliriz diye düşündük. Hayalimizde ’en büyük ne yapabiliriz, daha büyük ne yapabiliriz’ sorgusu vardı. Bu formun alt yapısı iki yıl sürdü. Ürünü sağlıklı bir şekilde ortaya çıkardık. Böyle büyük bir ürünün sağlıklı çıkması çok zor. Zamanla, havadan, genel aksaklıklardan ve teknik hatalardan dolayı kırılabilir. Üzerinde çok farklı figürler yapmaya karar verdik. Fosfor bizim 2013 yılından itibaren yaptığımız patentli ürünümüz. Fosforu bu ürün üzerinde giydirmek ve üzerinde de balık ile birlikte geleneksel bir figür kullanmak istedik. Balık, dünyada herkesin çok beğendiği ve kabul gösterdiği bir figür. Balığı da geleneksel figürler ile bir araya getirip çok daha görsel bir çalışma yaptık" şeklinde konuştu.

“Teknik anlamda yapılan en iyi ürün”

Erdoğan, “Ürünün boyutu 2 metre 15 santimetre yüksekliğinde, yaklaşık 50-60 santim de genişliğinde. Bu ürününün boğaz kısmı ve alt kısmı çok incedir. Ürünün dengesi bizi zorladı. Bu kadar büyük bir ürünü, küçük bir dengede tutabilmek bizim için bir zirveydi. Şu ana kadar teknik anlamda yapılabilmiş en iyi ürün diyebilirim” dedi.

“Geçmişten günümüze bir özet”

Motiflerin genel olarak Türk motifleri olduğunu aktaran Niyazi Erdoğan; “Laleli, karanfilde hatayinin izleri var. Balık figürü dünyaca herkesin görsel olarak kabullendiği bir figür. Herkes için çok özel bir tarafı var. Diğer figürler ise Osmanlı’dan gelen figürler, küçük küçük Rumi desenler ve İznik’ten alıntılar var. Biz aslında bu ürünü geçmişten günümüze bir özet olarak sunabilir” ifadelerini kullandı. Sürekli müşterilerin ’en büyük eseriniz ne’ diye soruları ile sık sık karşılaştıklarını söyleyen Erdoğan sonunda en büyük vazoyu yaptıklarını söyledi. Erdoğan “Müşterilerimizden de genelde hep o sorular geliyor, daha büyük vazonuz yok mu? Daha görsel bir şey yok mu? En büyük hangi eseri yaptınız? Şeklinde sorular geliyor. Biz bu sorulara cevap olarak böyle bir ürün ortaya çıkarmak istedik. Hem görsel hem de büyüklük olarak böyle bir ürün çıktı. Ama bundan daha büyüğü de muhtemelen olacaktır, çünkü biz durmayacağız” dedi.

“Boyumuzu aştı”

Yaklaşık 2 buçuk yılda tamamlanan eserin boylarını aştığını belirten satış danışmanı Meryem Kaşlı da açıklamasında; “Gerçekten bu ürünümüz ile boyumuzu aştık. Şu an sergileme aşamasında. Ürüne şu an için bir değer biçemiyoruz. Çünkü gerçekten yapım aşaması Niyazi Ustamın anlattığı gibi çok zaman aldı” dedi.

“150 bin dolar teklif verdiler”

Meryem Kaşlı; “Şu an 150 bin dolar civarı bir teklif aldık. Ama şu an bir fiyat belirlemedik, paha biçemiyoruz. Boyumuzu aşan ürün olarak herkesin dikkatini çekiyor. Yapım aşamasından bitimine kadar uzun bir süreç içerisinde gerçekleşti. O yüzden de özel bir bölüme koymak bizim ailemizin görevi oldu. Bizim altın işlemelerimizin olduğu ayrı bir bölüm. O yüzden de bu bölüme koymak bizim için en doğru karardı. Her isteyen ailemizin sanatını görebilir. Her isteyen misafirimizi burada ağırlamaktan zevk duyarız” ifadelerini kullandı.

Yaklaşık 2.5 metre yüksekliğinde ve 60 santim genişliğinde olan, fosforlu ve altın işlemeli vazo, seramik atölyesinin özel bir bölümünde sergileniyor. Vazoyu görmek isteyen ziyaretçiler, demir parmaklıklar arkasında yer alan ve altın işlemeli ürünlerin sergilendiği özel bölümde görebiliyor.