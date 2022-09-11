Bursa’da 9 yaşındaki çocuğun, boyundan büyük hayvanlara çobanlık yaptığını görenler gözlerine inanamıyor.

Bursa’da 9 yaşındaki çocuğun, boyundan büyük hayvanlara çobanlık yaptığını görenler gözlerine inanamıyor.

Keles ilçesi Gelemiç köyünde yaşayan Yusuf Onur Aslan, (9) okulların tatile girmesiyle birlikte ailesine yardım etmek için çobanlık yapıyor. Ailesinin çoban olması sebebiyle hayvanların içinde büyüyen minik çocuk Keles Kocayayla’da yaz döneminde tek başına boyundan büyük ineklere çobanlık yaparak gören herkesi kendine hayran bırakıyor. Kendinden kat kat büyük ineklerin peşinde koşarak onları ustaca yönlendiren minik çoban aynı zamanda kitap okumayı da ihmal etmiyor. Küçük çocuğun kendinden büyük ineklere ustaca çobanlık yaptığın görenler büyük şaşkınlık yaşıyor.

2 yıldır çobanlık yaptığını ifade eden Yusuf Onur Aslan, "Tatilde çobanlık yapıyorum. Tek başıma ineklerin peşinde sabahtan akşama kadar koşturuyorum. İnekler benden büyük ama onlardan korkmuyorum. Biz Gelemiç köyünden her yaz Kocayayla’ya geliyoruz. Ben de tatil döneminde çobanlık yapıyorum. Çobanlık yaparken kitap okumayı ihmal etmiyorum" dedi.