Teknoloji hayatı kolaylaştırırken bazı durumlarda fiziksel sağlığa zarar verebiliyor. Cep telefonu, tablet ve bilgisayarın uzun süreli ve yanlış pozisyonda kullanımı boyun ağrısından boyun fıtıklarına kadar pek çok soruna neden olabilirken, özellikle çocukluk döneminde doğru kullanılmayan teknolojik aletler ilerleyen dönemlerde boyun düzleşmesi ve fıtıklarını beraberinde getirebiliyor. Medicana Sağlık Grubu Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Sinan Bağçacı, uzun süre teknolojik cihazlara maruz kalmanın boyun ve omurga sağlığı üzerinde olumsuz etkileri olduğunu belirtti.

Uzun süre cep telefonu, tablet ya da bilgisayar ekranına maruz kalan kişiler, yanlış duruş nedeniyle zaman içerisinde kas ağrıları yaşamaya başlayabiliyor. Kas ağrılarının yanında bazılarında boyun düzleşmesi, boyun fıtığı gibi tablolar da meydana gelebiliyor. Hatta çocukluk döneminde yoğun teknoloji kullanımıyla birlikte boyun şeklinde değişimler yaşanabiliyor. Halk arasında ‘cep telefonu boynu’ olarak da bilinen bu durum, çocukluk çağından başlayarak yetişkinlik dönemine kadar etkisini sürdürebiliyor. Medicana Konya Hastanesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Bölümü’nden Dr. Öğr. Üyesi Sinan Bağçacı, “Boyun düzleşmesi, modern yaşamın sık karşılaşılan durumlarından biri olarak önümüze çıkmaktadır. Genellikle uzun süreli kötü duruş, hareketsizlik veya stres nedeniyle boynun doğal eğrisi kaybolur. Bu durum, omurlar üzerindeki baskıyı artırarak kas gerginliği, baş ağrısı ve hareket kısıtlılığına yol açabilir. Boyun düzleşmesi ile birlikte görülen boyun ağrısının ilerlemesi ise boyun fıtığını tetikleyebilir” ifadelerini kullandı.

Teknoloji çocuklarda da boyun düzleşmesine neden oluyor

Uzun süre cep telefonu ya da tablet kullanmanın olumsuz sonuçlarının yetişkinlik döneminde ortaya çıktığına değinen Dr. Öğr. Üyesi Bağcaçı, “Uzun süre belli bir pozisyonda sabit ve hareketsiz kalmak çocuklarda da kas gücü, kas esnekliği ve kemik gelişimini olumsuz etkileyebilir. Günümüzde çocuklarda da boyun düzleşmesi görülmektedir. Yaygın olarak karşılaşılan boyun düzleşmesi, boynun kendine özgü kıvrımını kaybetmesi ve buna bağlı olarak gelişen bazı komplikasyonlar olarak bilinmektedir. Boyun omurgasına binen yük karşılanamadığı zaman, boyunda disk ve diğer dokularda zedelenme ortaya çıkar. Boyun omurgasında normalde ön tarafa doğru olması gereken ’C’ harfi şeklindeki kıvrımın tamamen düz hale gelmesi ve hatta çok ilerlerse ters C gibi olması durumunda boyun düzleşmesi görülür" diye konuştu.

Boyun düzleşmesi, boyun fıtığını ve kireçlenmeyi tetikliyor

Boyun düzleşmesinde temel sebebin boyun postüral bozukluğu olduğunu söyleyen Dr. Öğr. Üyesi Sinan Bağçacı, “Boyundaki mekanik yüklenme uzun süre devam ettiğinde ortaya çıkan duruş bozukluğu, boyun fıtığı ve kireçlenmesi ile sonuçlanır. Genç kişilerde disklere anormal yük binmesi, yaşlı kişilerde ise zamanla disklerde görülmeye başlanan dejenerasyon sonucunda disk içeriğinin fıtıklaşması ile sonuçlanan boyun fıtığı görülebilmektedir. Boyun fıtığı omurilik ve sinirlere baskı uygulayabilir” dedi.

Ani hareketler boyun fıtığına neden olabilir

Boyun fıtığının ise boyun bölgesini zorlayabilecek ani hareketler, düşme, trafik kazaları gibi nedenlerle de ortaya çıkabileceğini belirten Dr. Öğr. Üyesi Sinan Bağçacı, “Boynu baskı altında bırakabilecek uzun süreyle ağır yükler taşınması, duruş bozuklukları sonucunda omurgaya binen yükün artması, masa başında boynu öne eğerek uzun süreli çalışma, boynun yapısal olarak uzun olması, hipermobilite gibi nedenler ile boyun fıtığı ortaya çıkabilmektedir’’ diye ekledi.

Tedaviyi desteklemek için duruş eğitimi ve egzersiz önemli

Boyun fıtığının çoğunlukla fizik tedavi uygulamaları ile tedavi edilebildiğini belirten Dr. Öğr. Üyesi Bağçacı, “Boyun fıtığında medikal tedavi, istirahat, korseleme, tedavi amaçlı girişimsel enjeksiyonlar, manuel terapi, mobilizasyon yöntemleri çoğunlukla hastaların tedavisinde faydalı olabilmektedir. Tedavilerde elde edilen kazanımların korunması, omurganın biyomekaniğinin sağlanması ve nüks durumlarına engel olunması için postüral eğitim ve egzersiz oldukça önemlidir. Boyun fıtığı egzersizleri düzenli olarak yapılmalıdır. Masa başında çalışan bireyler mutlaka sırt ve bel desteği olan sandalyelerden yaralanmalı ve çok uzun süre sabit ve öne eğilerek oturmaktan kaçınmalıdır’’ önerilerinde bulundu.