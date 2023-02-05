Kocaeli’nin Gölcük ilçesinde dükkanı bulunan oto tamirci Melih Dursun, hurdaya çıkan ’vosvos’ları özenle tamir ederek, yeniliyor. Klasik otomobil meraklısı Dursun, bir dönemi kasıp kavuran vosvoslardan başka otomobil tamir etmiyor.

Kocaeli’nin Gölcük ilçesinde dükkanı bulunan oto tamirci Melih Dursun, hurdaya çıkan ’vosvos’ları özenle tamir ederek, yeniliyor. Klasik otomobil meraklısı Dursun, bir dönemi kasıp kavuran vosvoslardan başka otomobil tamir etmiyor.

Gölcük Sanayi Sitesi’nde dükkanı bulunan 43 yaşındaki Melih Dursun, trafiğe çıkamayacak durumdaki eski vosvosları alarak, sıfırdan yeniliyor. Dursun, hurdaya çıkan vosvosların motor ve kabin aksamlarını kendi imkanlarıyla baştan sona yeniliyor. Parçasının bulunması zor olan bu araçlar için İstanbul, Ankara, Bursa, Eskişehir, Yalova ve Çanakkale’den vosvos tutkunları tamir ve restorasyon için Melih Dursun’un tamirhanesine geliyor. Vosvostan başka otomobil tamir etmeyen Melih Dursun, işini severek yapıyor. Kendisinin de "Hayat" isimli vosvosu bulunan Dursun, düzenli olarak klasik otomobil festivallerine ve etkinliklerine de katılıyor.

"İzmit’ten daha çok şehir dışından talep var"

Her oto tamircisinin vosvoslar ile ilgilenmediğini söyleyen Dursun, "Vosvoslarla ilgileniyoruz, taleplere cevap veriyoruz. Ömrümüz böyle geçiyor, bu işe adandık. Şimdi nitelikli tamirciler çok az kaldı. İnsanlar başka illerde umduklarını çok bulamıyor. Bize birçok ilden araç geliyor. İzmit’te olduğum halde İzmit’ten daha çok şehir dışından talep var diyebiliriz. Bu da bizi mutlu ediyor. Bu, bizim düzgün işler yaptığımızın kanıtı. Aynı zamanda kendim de vosvos kullanıcısı olduğum için bu beni daha da mutlu ediyor" dedi.

"Vosvos tamamen bir tutku ve aşktır"

Vosvosun bir yaşam tarzı olduğunu belirten Dursun, "Vosvos tamamen bir tutku ve aşktır. Hayatta birçok arabaya binebilirsin hepsi bir şekilde tatmin eder ama vosvosa bindiğin anda bu insana çok ciddi şekilde işler. Daha iyi bir vosvosun olsun diye hayaller kurarsın. Bütün vosvos tutkunlarının mutlaka bir ülkeyi gezmek, yurt dışı seyahati gibi heyecan dolu hayalleri olur. Tabii bunları diğer illere giderek, vosvos toplantılarında, festivallerde yapıyoruz. Bu ortamlarda çok güzel insanlar var. Yıllarını bu işe adamış insanlarla güzel sohbetler ediyoruz, tanışıyoruz. Eğlenceli vakitler geçiriyoruz. Bu vosvos olayı ölmez. Klasik araba olarak yollarda gezen ve en çok sayıya hitap eden araba bu" diye konuştu.

"Festivaller düzenliyoruz"

Vosvos tutkunları olarak dernek kurduklarını ve festivaller düzenlediklerini ifade eden Melih Dursun, "Sahneler kuruluyor, 16-17 ilden katılımlar, çadırlar kuruluyor. Bazıları karavanı ile geliyor. Profesyonel sahne kurulup, müzik eşliğinde 4 gün eğlenceli zaman geçiriliyor. Aynı zamanda, otizmli çocuklar haftasında dernekle iletişime geçip, çocukları araba ile gezdirmek, onları mutlu etmek, ufak bağışlar toplamak gibi işlerimiz var. 23 Nisan konvoyları, 19 Mayıs konvoyları gibi etkinlikleri, ulaşabildiğimiz vosvos tutkunu arkadaşlarla yapmaya çalışıyoruz" şeklinde konuştu.