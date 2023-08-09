Diyarbakır’da bir dükkanın elektrik panosu devrelerini iptal ettikten sonra arka taraftan duvarı kırıp içeri giren hırsızlar, yaklaşık 50 bin TL’lik malzeme çaldı. Pişkin hırsız iki gün sonra aynı dükkana gelip çaldığı malzemeyle duvarı kırmaya çalıştı ama bu sefer alarmı hesaba katmadı.

Olay, geçtiğimiz cuma akşamı Kayapınar ilçesi Huzurevleri Mahallesi’nde bulunan bir elektrikçi dükkanında meydana geldi. Elektrik malzemelerinin satıldığı dükkanın arka duvarı, dışarı tarafta bulunan elektrik panosu devrelerinin hırsızlar tarafından kesilmesiyle kırıldı. Dükkan sahibi Azat Can, sabah olay yerine geldiğinde dükkan duvarının kırıldığını ve güvenlik kamerasından baktığında hırsızların dükkana girdiğini fark ederek, yaklaşık 50 bin TL değerinde topraklama çubuğunun çalındığını anladı. Can, durumu hemen emniyet güçlerine bildirdi ve kırılan duvarı yeniden ördü.

Pişkin hırsız çaldığı malzemeyle dükkana yine girmeye çalıştı

Olaydan iki gün sonra pişkin hırsız, dükkandan daha önce çaldığı topraklama çubuğu ile Azat Can’ın ördüğü duvarı tekrar kırmaya çalıştı. Ama hırsız, alarmı hesaba katmadı. Hırsız, duvara birkaç kez vurduktan sonra dükkanın alarmı çalmaya başlarken, elindeki çubuğu atıp olay yerini terk etti. Can, sabah dükkana geldiğinde duvarda kırıkların olduğunu fark edip hırsızların tekrar dükkana girmeye çalıştığını anladı. Dükkan sahibi, parmak izi için olay yerindeki çubuğu alıp emniyet güçlerine götüreceğini söyledi.

İki gün arayla hırsızlar tarafından dükkanın duvarı kırıldığını ve maddi kaybının 50 bin TL olduğunu ifade eden Can, “Geçtiğimiz Cuma akşamı dükkana geldiğimde elektrik panomuzun hırsızlar tarafından söküldüğünü fark ettim. Daha sonra dükkanın arka tarafından duvarımızın kırıldığını gördüm. Hırsızın 50 adet topraklama çubuğunu götürdüğünü daha sonradan anladık. İşin garip tarafı hırsızlar bugün de dükkanıma girdi. Hem Cuma akşamı bizden çaldığı topraklama çubuğuyla tekrar duvarımı kırmaya çalışmış. Alarm ötünce hırsızlar kaçmış. Olay yerinde ise hırsızın bizden çaldığı topraklama çubuğunu bulduk. Polislere ihbarda bulunacağım ve o çubuğu emniyet güçlerine teslim edip parmak izinin bulunmasında kolaylık sağlayacağım” dedi.