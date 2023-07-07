Kırmızıtoprak Mahalle Muhtarı İsmail Sarıkaya, mahallede özellikle parklar içinde sokak hayvanlarının gelişi güzel beslenmesini eleştirdi ve oluşan köpek çeteleri nedeniyle insanların evlerine girmeye korktuğunu anlattı.

Sarıkaya, Kırmızıtoprak mahallesi içinde yer alan Zeynel Toköz Parkı’nın içine 2 yıl önce Kent Konseyi tarafından köpek kulübelerinin yerleştirildiğini, ancak bu kulübeler köpekle için yetersiz olunca köpeklerin yakındaki binaların kuytu alanlarında yaşamaya başladıklarını anlattı. Muhtar Sarıkaya, sorunun çözümü için yetkililere seslenerek, “Zeynel Toköz Parkı’nda bir oyun parkı var, onun önünde köpek kulübesi olmaz, burada köpekler bu şekilde beslenmez, insanlar gece işten dönerken sabahın 5’inde köpekler yüzünden evlerine gitmeye korkuyorlar, köpek çeteleri oluşmuş durumda. Kent Konseyi buraya 2 sene önce köpek kulübeleri koydu, kaldıramıyoruz. Hayvanlar çok kalabalık olduklarından bu kulübelerde barınmıyor, yakınlardaki binaların kuytu alanlarında kalıyorlar. Yalnızca burası değil, bazı apartmanların önüne gelişi güzel yapılan kedi köpek yuvalarından da çocuklara oynayacak yer de kalmıyor.” şeklinde konuştu.

Artan yemekler mama değil

İnsanların evlerinde artan yemekleri, kuru ekmekleri, bozulmuş gıdaları köpekleri beslemek gerekçesi ile parka veya bina önlerine, çöp kutusu yakınlarına bıraktıklarını anlatan Muhtar Sarıkaya, “Bu yapılan sadece çevre kirliliğine neden olur, bunun hayvan sevgisi ile bir ilgisi yok, insanlar hayvanları beslemek istiyorlarsa temiz kaplara mama-su koyabilirler” diye konuştu.

Sokak hayvanları sorunun çözülmesini isteyen Sarıkaya, hem çevre kirliliği hem de insanların güvenliğini dikkate alarak çözümlerin üretilmesi gerektiğini söyledi.

Parkın içine süs havuzu istiyorlar

Vatandaşların Zeynel Toköz Parkı’nın girişine bir süs havuzu yapılmasını istediklerini de sözlerine ekleyen Muhtar Sarıkaya, “Parkımız çok güzel, aileler çocuklar burada dinlenip eğlenebiliyor, mahalle halkımız, özellikle yaz sıcaklarında parkın içinde süs havuzunun önünde su sesini dinlemek istiyor, belediyemiz böyle bir süs havuzunu yapabilirse çok güzel olurdu.” dedi.