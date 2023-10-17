Antalya’da gece saatlerinde site bahçesinde bulunan motosikleti sürükleyerek götürmek isteyen 2 kişi, motosiklet sahibinin uyanmasıyla hayatlarının şokunu yaşadı. Şahısların motosikleti olduğu gibi bırakarak arkalarına bakmadan kaçması izleyenleri güldürdü.

Olay, Kepez ilçesi Gazi Mahallesi’nde gece saatlerinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre; mahallede bulunan sitenin içerisindeki motosikleti gözlerine kestiren iki kişi, motosikleti almak için içeri girdi. İki kişi motosikleti direksiyonundan tutarak yola götürmeye çalıştı. Bu sırada gelen sesler üzerine uyanan motosiklet sahibi hızla aşağıya koştu. Motosiklet sahibinin bağırmasını ve hızla kendilerine doğru koştuğunu gören şahıslar, motosikleti olduğu gibi bırakarak arkalarına dahi bakmadan kaçtı. Motosikleti yerden kaldıran genç ise şahısların peşine düşmek istese de başarılı olamadı.

Yaşanan o anlar ise güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Sosyal medyada da paylaşılan görüntülerde şahısların arkalarına bakmadan kaçmaları izleyenleri güldürdü.