Aydın’ın Köşk ilçesinin en büyük sorunlarından biri son yıllarda kurulan taş ocakları ve buradan kum, mıcır ve taş taşıyan kamyonlar oldu. Trafik kurallarının hiçe sayıldığı bölgelerde, çevreye ve insanlara saygı o kadar azaldı ki, bir firma yolun ortasına şantiye kurup çalışmaya başladı.

Köşk ilçesine bağlı Ilıdağ Köyü ile Akçaköy arasında bulunan Çamlık Mevkii’ne geçtiğimiz aylarda açılan taş ocağının şantiyesi yolun ortasına kuruldu. Yoldan gelip geçmek vatandaşlar için adeta işkenceye dönüşürken hiçbir yetkilinin de bölgeyi denetlememesi halkın tepkisine neden oluyor. İş makineleri ve onlarca kamyon tarafından kapatılan yoldan gelip geçmeyi korkar hale geldiklerini belirten vatandaşlar firmanın duyarsızlığına yetkililer tarafından ‘dur’ denilmesini istediler.

Aydın’ın adeta incir ve zeytin deposu olarak bilinen Köşk ilçesinin Başçayır, Ilıdağ ve Akçaköy arasında bulunan bölgede açılan 2 ayrı taş ocağından malzeme taşıyan kamyonlar adeta bölge halkının korkulu rüyası haline geldi. Son zamanlarda kamyonlardan kaynaklı kazaların arttığı gibi taş ocaklarının çevreye ve insana duyarsız çalışmalarından dolayı ciddi sıkıntı yaşadıklarını belirten köylüler, “Taş ocakları açıldıktan sonra yollar köstebek yuvasına döndü. Bu yetmezmiş gibi herkesin kullanımına açık olan yol, taş ocağı çalışmaları nedeniyle kapatılıyor. Alternatif bir güzergah da olmadığı için ciddi sıkıntı yaşıyoruz. Sözlü şikayetlerimiz oldu ancak hiçbir çözüm yok. Akçaköy’ün Ilıdağ ve Başçayır Köyü bağlantı yolu üzerindeki taş ocağı nedeniyle yoldan geçmeye korkar olduk. Ne olur yetkililer bu duyarsızlığa ‘dur’ desin” diyerek yatırıma ve ülke kaynaklarının değerlendirilmesine karşı olmadıklarını ancak denetimsiz bir şekilde bu taş ocaklarını işletenlerin bölge halkını mağdur etmesine karşı olduklarını söylediler.