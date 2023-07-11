Bursa’da gerçekleşen bir düğünde gelin ve damada arkadaşları tarafından 45 metre para takıldı.

Recep ve Gülfidan çifti düğünle hayatını birleştirdi. Düğüne damadın arkadaşları tarafından yapılan sürpriz damga vurdu. Damadın 10 arkadaşı, 10 TL’lik banknotları 45 metre uzunluğunda birleştirip takı merasimi ile birlikte arkadaşlarına hediye etmek için harekete geçti. Düğün salonunun bir ucundan diğer ucuna uzayan 45 metrelik paraları gören davetliler şaşkınlıklarını gizleyemedi. Dakikalarca süren takı merasimi tüm paranın damada takılmasıyla son buldu. Sosyal medyada binlerce kişi tarafından beğenilen görüntülere yorum yağarken; damadın arkadaşları takılan altın düğün hediyeleri haricinde "eğlence olsun^" diye bu organizasyonu da ayrıca düzenlediklerini söyledi.