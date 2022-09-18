Bursa’nın İznik ilçesinde yaşayan bir vatandaş, 4 katlı evini Azerbaycan bayrağının renklerine boyadı. Evin önünde birçok insan fotoğraf çekinirken, bazıları ise duygularını gizleyemiyor.

Bursa’nın İznik ilçesinde yaşayan bir vatandaş, 4 katlı evini Azerbaycan bayrağının renklerine boyadı. Evin önünde birçok insan fotoğraf çekinirken, bazıları ise duygularını gizleyemiyor.

Bursa’nın İznik ilçesinde yaşayan Nusret Aktaş, Azerbaycan-Ermenistan savaşına dikkat çekmek için İznik sahil yolunda bulunan 4 katlı evini Azerbaycan bayrağının renklerine boyadı. Azerbaycan vatandaşı Nergiz Aktaş ile evli olan Nusret Aktaş’ın bu davranışı ilçe halkı ve turist olarak İznik’e gelen vatandaşlar tarafından takdir topladı. Birçok kişi evin önünde hatıra fotoğrafı çektirmeyi de ihmal etmiyor.

Konuyla ilgili konuşan apartman sahibi Nusret Aktaş, "Evimizi mantolama yaptırırken Azerbaycan-Ermenistan arasındaki savaş başladı. Eşimle düşündük ve Azerbaycan’a desteğimizi apartmanımıza boyadığımız bayrağımızla gösterdik. Azerbaycan’ın acısı bizim acımızdır. Şehitlerimizi rahmetle anıyoruz" dedi.