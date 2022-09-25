Aydın Efeler İlçesine bağlı Eğrikavak Mahallesi’nde yaşayan ve bir firmada üretim şefi olarak görev yapan Mümtaz Çetin’in motosiklet ve kara java sevdası görenleri şaşırtıyor. Kendisinden 10 yaş büyük motosikleti değerinin 5 katı masraf ederek trafiğe çıkaran Mümtaz Çetin iş stresini 1976 model motosikletine binerek atıyor.

Aydın Efeler İlçesine bağlı Eğrikavak Mahallesi’nde yaşayan ve bir firmada üretim şefi olarak görev yapan Mümtaz Çetin’in motosiklet ve kara java sevdası görenleri şaşırtıyor. Kendisinden 10 yaş büyük motosikleti değerinin 5 katı masraf ederek trafiğe çıkaran Mümtaz Çetin iş stresini 1976 model motosikletine binerek atıyor.

Çocukluğundan bu yana iki tekere ve özellikle kara java adı verilen motosikletlere düşkünlüğü olduğunu belirten 37 yaşındaki Mümtaz Çetin, “Bu motosikletler eskiden dağ köylerinde çok meşhurdu. Köyde ilk defa babam aldı. O zamanlar çocuk olduğum için kullanamıyordum. Babam da korktuğu için vermiyordu. İçimde bir uhde kaldı. Kara java bir motosikletim olmadan ölseydim gözüm açık giderdi. Baba yadigarı ve benden 10 yaş büyük 1976 model bir motosikleti fiyatının 5-6 katı para harcayıp yeniden yaptırdım. Şimdi yorgunluğumu motosiklete binerek atıyorum. Bu motosikleti ben de çocuklarıma yadigar bırakmak istiyorum” dedi.

Halk arasında kara java olarak bilinen motosikletlerin artık üretilmediğini ve bunun için çok kıymetli olduğunu belirten Mümtaz Çetin, “Bu motosikletler ÇEK Cumhuriyeti’nde 1929 ile 1979 yılları arasında üretilmiş. 1970’li yıllarda Türkiye’de ve özellikle verimli dağlara sahip Aydın’ın köylerinde yoğun olarak kullanılmaya başlamış. O günden bu yana halen kullanılıyor. Eskiden başka motosiklet pek olmadığı için kullanılırdı. Şimdi ise genellikle hastaları kullanıyor. Dayanıklılığı ve gücünün yanında bu motosikletlerin kendine has sesi vardır. Çocuklarım da çok seviyor. Artık ulaşımdan ziyade keyif için motosiklete binip stres atıyoruz” diye konuştu.