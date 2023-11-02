Bursa’nın İnegöl ilçesi Mahmudiye Mahallesi’nde faaliyet gösteren mobilya imalathanesinin çatısında yangın çıktı.

Yangın, saat 07.30 sıralarında Mahmudiye Mahallesi 1. Mobilya Sokak’ta faaliyet gösteren mobilya imalathanesinin çatı katında bulunan boyahanede meydana geldi. Henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangın kısa sürede çatıyı sardı. Yangın yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekipler yangına müdahale ederek bir saatte söndürdü. Yangın sonucu çatı katında hasar meydana geldi.

Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.