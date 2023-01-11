Sinop’un Boyabat ilçesinde jandarma tarafından uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda 232 gram bonzai ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

Sinop’un Boyabat ilçesinde jandarma tarafından uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda 232 gram bonzai ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Sinop İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan istihbarat çalışmaları sonucu Boyabat ilçesinde uyuşturucu satışı yaptığı tespit edilen bir şüpheli şahsa yönelik operasyon düzenlendi. Şahsın üzerinde ve ikametinde yapılan aramalarda 232 gram bonzai ile satış yaparken kullanıldığı değerlendirilen 1 cep telefonu ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan bir şüpheli şahıs hakkında gerekli yasal işlem başlatıldı.