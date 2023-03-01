Kahramanmaraş’ta meydana gelen deprem felaketi sonrası yaraların sarılması için Boyabat’ta da yardım kampanyaları sürüyor. İlçede bir araya gelen gönüllü kadınlar, Boyabat Beyazıt Cami Meydanı’nda içli ekmek, döner, pilav, keşkek yaparak hayır panayırında satışa sunuyor. Gelirinin depremzedelere gönderileceği panayır üç gün boyunca açık olacak.

Sinop’un Boyabat ilçesinde gönüllü kadınlar, depremzedeler için hayır panayırı düzenliyor. Kadınlar toplanan gelirleri depremzedelere bağışlayacak.

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