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Törene Sinop Vali Yardımcısı ve Ahmet Berkay Deniz, İl Jandarma Komutan Yardımcısı Albay Baki Deniz, Boyabat İlçe Jandarma Komutanı Yzb. Şeref Kutu ve yakınları katıldı.

Boyabat’a bağlı Daylı köyünde yaşayan ve ilçedeki son Kore gazisi olan İsmail Akça, yaşlılığa bağlı rahatsızlıkları nedeniyle hayatını kaybetti. Gazi Akça’nın naaşı, Samsun Garnizon Komutanlığı’ndan gelen tören mangası tarafından Hacı Ergün Gürbüz Camisine getirildi. Düzenlenen askeri tören sonrası kılınan cenaze namazının ardından Daylı köyü mezarlığında toprağa verildi.

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