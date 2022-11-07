Ahmet Çiftçi, Mustafa Yayla, Bahadır Açıkgöz, Hüseyin Sarı, Abdullah Genç, Ramazan Yaylaoğlu, Orhan Çakır, Osman Maviş, Erdoğan Yayla, İsmail Savaş, Ali Yılmaz, Yükselbey Karali, Harun Cansızoğlu, Selver Özen, Mustafa Türk, Cemal Kaan Kamburoğlu, Kadir Çok, Emre Okutan, Fatih Şen ve Yusuf Aksu.

Boyabat TSO asil liste üyeleri şu şekilde;

Seçim sonrası tebrikleri kabul eden Genç, “Destek veren, vermeyen herkese teşekkürlerimi sunuyorum. Görevimize kaldığımız yerden devam edeceğiz” dedi.

Boyabat TSO’da 3 adayın yarıştığı seçim heyecanı yaşandı. 20 üyeli Boyabat TSO meclisinde yer alan üyeler, yeni yönetimi belirlemek için bir araya geldi. Mevcutta başkanlığı sürdüren Abdullah Genç, TSO Başkan Yardımcılığını sürdüren Nazif Koltukçu ve Orhan Çakır’ın yarıştığı seçimlerde 20 meclis üyesinin 10 tanesini almayı başaran beyaz liste adayı mevcut başkan Abdullah Genç, yeniden başkanlığa seçildi.

Sinop Boyabat Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) meclis üyesi seçimlerinde mevcut Başkan Abdullah Genç, üye çoğunluğunu alarak yeniden başkanlığa seçildi.

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