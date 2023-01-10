Aydın’ın Çine ilçesinde içerisinde boya, beyaz eşya ve yağ yüklü kamyonda çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Aydın’ın Çine ilçesinde içerisinde boya, beyaz eşya ve yağ yüklü kamyonda çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Yangın, Aydın-Muğla karayolu Çine Söğütçük Mahallesi Tüller mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, içerisinde boya, baharat, beyaz eşya ve yağ bulunan Muzaffer S. yönetimindeki 35 TKL 32 plakalı kamyonun kasasında henüz bilinmeyen bir nedenle seyir halinde iken yangın çıktı. Muzaffer S. aracını güvenli alana çekerek 112 Acil Yardım hattını aradı. Yangın Yatağan İtfaiye Grup Amirliği ekipleri tarafından söndürülürken, araçta büyük çapta maddi hasar meydana geldi.

Yangınla ilgili soruşturma devam ediyor.